Autostrada A4 chiusa tra Latisana e Portogruaro: ha ceduto il manto stradale

A causa del cedimento di un pezzo di manto stradale, l'autostrada A4 è stata chiusa tra Latisana e Portogruaro: inevitabili i rallentamenti al traffico.

L’autostrada A4 è stata chiusa nel tratto Latisana-Portogruaro a causa di un cedimento dell’asfalto verificatosi nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 aprile 2022. Secondo quanto appreso, gli automobilisti sono obbligati ad uscire a Latisana e ci sono già code fino a San Giorgio di Nogaro.

Autostrada A4 chiusa a Latisana

Durante i lavori per la costruzione della terza corsia e le affissioni delle palancole (componenti strutturali che servono da sostegno al terreno per le operazioni di scavo), è stato notato un avvallamento di 10 centimetri lungo l’intera corsia di marcia. Per questo motivo Autovie Venete ha deciso di chiudere il tratto per procedere con il ripristino della pavimentazione senza specificare per quanto tempo il traffico rimarrà chiuso.

Gli addetti sono al lavoro per ripristinare il danno e, allo stato attuale, si registrano code tra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia. Viabilità bloccata, inoltre, lungo la Statale 14 nella bassa e nei pressi della tangenziale di Portogruaro.

Previsti altri lavori nel weekend

Nel fine settimana sono per altro previsti lavori nel cantiere della terza corsia dell’autostrada A4 (Alvisopoli-Portogruaro). I tecnici della Direzione Lavori e le maestranze delle ditte appaltatrici si concentreranno in particolare sul cavalcavia della strada provinciale 251, uno dei cinque manufatti che attraversano l’autostrada ad essere interessati dall’opera di ricostruzione.