Le autostrade italiane si preparano a due giorni di intenso traffico, con il bollino nero previsto per oggi e quello rosso annunciato per domani. Milioni di automobilisti saranno in viaggio per le vacanze estive, causando rallentamenti e code su molte tratte. Per evitare stress e perdite di tempo, è fondamentale conoscere le fasce orarie più critiche e le strade da evitare.

Ecco quando e dove è meglio non mettersi in viaggio per vivere una partenza più serena.

Strade e autostrade: sospesi molti cantieri per facilitare l’esodo estivo

Anas ha intensificato la rimozione dei cantieri attivi, passando da 98 a circa 1.400, pari all’83% del totale, per garantire maggiore scorrevolezza sulle principali arterie. La strada statale 51 “Di Alemagna” è stata riaperta 24 ore su 24 nel tratto di San Vito di Cadore, così da migliorare la circolazione anche nelle ore notturne.

Gli itinerari più congestionati saranno quelli in direzione sud, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, nonché verso i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia. Le principali autostrade interessate includono la A2 in Campania, Basilicata e Calabria, le A19 e A29 in Sicilia, e la statale 131 in Sardegna.

Al nord, si segnala traffico intenso sui raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia e su numerose statali tra Lombardia, Liguria, Veneto e Valle d’Aosta. Per assicurare il monitoraggio costante e l’intervento tempestivo, Anas ha schierato circa 2.500 operatori tecnici e di esercizio lungo tutta la rete.

Autostrade in tilt: traffico da bollino nero e rosso, strade e orari da evitare

Il secondo weekend di agosto si conferma rovente non solo per le temperature in aumento, ma anche per l’intenso traffico di vacanzieri sulle autostrade italiane. Il divieto di transito per i veicoli pesanti è attivo da venerdì 8 agosto, con orari che si estendono dalle 16 alle 22; oggi, sabato 9, sarà in vigore dalle 8 alle 22, mentre domani, domenica 10, dalle 7 alle 22, per agevolare il rientro nelle grandi città.

Le previsioni dell’Osservatorio Mobilità Stradale indicano circa 12,6 milioni di spostamenti, con il picco di traffico previsto per la mattina di sabato, giornata da bollino nero, e un bollino rosso atteso per domenica, durante il pomeriggio e la serata, quando si concentreranno i rientri di chi ha scelto un weekend breve.

Per affrontare al meglio il traffico intenso previsto sulle autostrade italiane durante questo secondo fine settimana di agosto, è consigliabile partire nelle seguenti fasce orarie: