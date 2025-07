Traffico autostrade weekend 2-3 agosto, le previsioni: ecco quando partire

Il primo grande esodo estivo è alle porte: il weekend del 2 e 3 agosto si preannuncia da bollino rosso per chi si metterà in viaggio lungo la rete autostradale italiana. Con l’inizio delle ferie per milioni di italiani, le principali direttrici verso il mare e la montagna saranno interessate da traffico intenso. Viabilità Italia ha diffuso le previsioni aggiornate per aiutare gli automobilisti a pianificare al meglio la partenza ed evitare le fasce orarie più critiche.

Ecco cosa aspettarsi e quali sono i percorsi più a rischio code.

Traffico autostrade weekend 2-3 agosto, le previsioni

Con l’arrivo di agosto prende ufficialmente il via il grande esodo estivo. Il primo fine settimana del mese, in particolare sabato 2 agosto, si preannuncia tra i più critici per la viabilità: Viabilità Italia ha previsto bollino nero nella mattinata per i flussi diretti verso le principali mete turistiche della costa e della montagna. I disagi saranno maggiori lungo le principali dorsali autostradali del Centro-Sud, tra cui l’A1, l’A14, l’A22 e l’A3, ma anche lungo le statali 106 Jonica, 18 Tirrena Inferiore e la 131 Carlo Felice.

Nel corso del pomeriggio, il traffico resterà comunque intenso, passando a bollino rosso, mentre in serata la circolazione dovrebbe risultare più scorrevole con una previsione da bollino arancione. Situazione diversa per chi si sposterà in direzione delle città: qui i bollini saranno arancioni nella prima parte della giornata e verdi in serata, segno di un traffico meno congestionato.

Domenica 3 agosto si prevede una graduale attenuazione del traffico rispetto al giorno precedente, con bollino rosso solo nella fascia mattutina per chi viaggia verso le località di vacanza. Nel pomeriggio si passerà a bollino arancione, per poi raggiungere condizioni di traffico fluido (bollino verde) in serata. Il rientro verso i grandi centri urbani, però, sarà più problematico: la circolazione sarà sostenuta fin dalla mattina (bollino arancione) e potrà peggiorare nel pomeriggio, con un ritorno al bollino rosso.

Le condizioni meteo potrebbero aggravare la situazione: temperature in calo rispetto alla media stagionale, con massime intorno ai 30 gradi al Sud, ma con il rischio di temporali pomeridiani al Centro e nella Pianura Padana. Si ricorda l’importanza di verificare lo stato del veicolo prima di partire e di considerare soluzioni come Telepass, UnipolMove o MooneyGo per velocizzare l’accesso ai caselli.

Previsto anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nei seguenti orari: venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.

Traffico autostrade weekend 2-3 agosto, le previsioni: ecco quando partire

Per chi ha in programma una partenza nel weekend del 2-3 agosto, il momento migliore per mettersi in viaggio è venerdì 1 agosto dopo le 22:00, quando il traffico comincerà a diminuire e non saranno più in vigore le restrizioni per i mezzi pesanti. Un’alternativa valida è sabato 2 agosto all’alba, preferibilmente prima delle 6:00, così da evitare le ore più critiche della mattinata, contrassegnate da bollino nero, e anticipare i flussi più intensi delle partenze.

Anche domenica 3 agosto dopo le 21:00 può essere una finestra utile per partire o rientrare, approfittando di un traffico più scorrevole, sebbene con meno ore di luce e possibili condizioni meteo instabili.

Al contrario, è fortemente sconsigliato viaggiare nella mattinata di sabato 2 agosto, quando si raggiungerà il picco massimo del traffico estivo su gran parte della rete stradale nazionale. Da evitare anche il pomeriggio di domenica 3 agosto, fascia oraria in cui si concentreranno i rientri nelle grandi città, con conseguente bollino rosso soprattutto lungo le direttrici del Centro-Sud.