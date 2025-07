Dopo un avvio d’estate 2025 turbolento, segnato da ondate di calore soffocanti alternate a violenti nubifragi, l’Italia si appresta finalmente a vivere una fase più stabile e gradevole. Le ultime previsioni meteo indicano un deciso cambio di scenario.

Meteo estate 2025, umidità in aumento? Ecco dove

Nonostante il clima stia diventando più stabile e meno afoso rispetto alle scorse settimane, l’umidità resterà un fattore di disagio in alcune zone del Paese.

In particolare, lungo le coste e nelle grandi città, la risalita dell’umidità relativa renderà le ore serali e notturne ancora piuttosto sgradevoli, con una sensazione di caldo persistente anche dopo il tramonto.

A peggiorare la situazione sarà l’indice di calore — che misura la temperatura percepita in base a calore e umidità — previsto in rialzo per martedì 15 luglio. Le condizioni più critiche si registreranno in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e sull’alto versante ionico, dove la combinazione tra caldo e umidità potrà causare un disagio fisico significativo, anche in assenza di valori estremi nelle temperature reali.

Meteo estate 2025, bel tempo senza afa: in arrivo notti fresche

Dopo un inizio d’estate caratterizzato da estremi meteorologici, l’Italia si prepara ad accogliere una fase più tranquilla e gradevole. A partire da mercoledì 9 luglio, il ritorno dell’anticiclone sta riportando stabilità atmosferica su gran parte della Penisola, favorendo cieli sereni e temperature più contenute. Sebbene alcune aree possano ancora essere interessate da fenomeni isolati, il quadro generale è destinato a migliorare sensibilmente.

La novità più gradita per molti sarà proprio il ritorno del sole, questa volta accompagnato da un caldo asciutto e più sopportabile, lontano dagli eccessi dell’afa africana. Le temperature massime si stabilizzeranno intorno ai 30°C, mentre le minime notturne caleranno sensibilmente, spesso sotto i 20°C al Centro-Nord. In alcune zone della Pianura Padana, complice l’aria più secca e il cielo sereno, si potranno toccare anche i 10°C. Anche il Sud, recentemente investito da picchi di 40-41°C in Sicilia, vedrà un calo termico marcato, con valori più in linea con la media stagionale. Un miglioramento atteso anche in Calabria, Puglia e Basilicata, dove il clima tornerà più respirabile.

Il caldo resterà presente nelle ore centrali (tra le 11 e le 18), ma in modo più sopportabile e senza superare le soglie d’allerta per le ondate di calore, almeno fino al 20 luglio.

Unica eccezione potrebbe essere la fascia adriatica, dove si manterranno condizioni di instabilità residua. In queste zone, non si escludono locali rovesci o brevi temporali pomeridiani, più probabili nelle aree interne e montuose.