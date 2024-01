Aveva abusato di una donna in un parco: arrestato 25enne romeno

I fatti risalgono allo scorso mese di ottobre, quando un uomo di 25 anni romeno aveva abusato di una giovane donna in un parco della periferia di Milano. Il 25enne aveva invitato la ragazza a bere molto alcol e, approfittando delle sue condizioni instabili, si era avventato su di lei.

La ragazza aveva avuto una lite famigliare ed era uscita di casa già in condizioni critiche. Passeggando per le vie della città aveva incontrato un 25enne romeno che l’aveva convinta a seguirla in un parco. Lontano da occhi indiscreti, il ragazzo aveva invitato la giovane a bere una grossa dose di superalcolici e poi, aveva approfittato di lei. Dopo l’abuso sessuale, il romeno si era allontanato facendo perdere le sue tracce.

Arrestato 25enne romeno: le indagini delle autorità

Riavuta un po’ di lucidità, la donna ha subito chiamato le autorità e ha raccontato che cosa le era successo. I carabinieri hanno utilizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e, dopo qualche tempo, sono riusciti a identificare il responsabile. Il 25enne romeno è stato arrestato e accompagnato al carcere di San Vittore.