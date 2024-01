Due mezzi pesanti, tra cui un’autocisterna e due autovetture, sono rimasti coinvolti in un maxi-incidente avvenuto ieri nella galleria di San Basso sulla A14, non troppo distante da Ascoli. Nello scontro sono rimaste ferite 6 persone, ma nessuna di loro ha riportato, fortunatamente, dei danni gravi.

Incidente in autostrada, lo scontro in galleria sulla A14

Il grosso incidente è avvenuto nel corso della mattinata di ieri, giovedì 25 gennaio, e ha visti coinvolti due mezzi pesanti e due automobili. La dinamica del sinistro non è ancora del tutto stata chiarita, ma dalle informazioni che arrivano sembra che lo scontro possa essere nato da una distrazione alla guida di uno dei mezzi. Fra i veicoli coinvolti c’erano un’autocisterna e un altro mezzo pesante, a cui si uniscono due automobili. L’incidente è avvenuto nella galleria di San Basso.

Incidente in autostrada, l’intervento dei soccorsi

Sulle prime, sembrava che lo scontro potesse avere degli strascichi molto importanti per le persone rimaste coinvolte nello stesso tanto che dall’ospedale era stato fatto partire un mezzo dell’eliambulanza. L’elicottero, però, è tornato vuoto alla base perché le condizioni di salute di tutti gli automobilisti non erano così gravi da necessitare un trasporto immediato in pronto soccorso. Delle sei persone rimaste ferite, solo due infatti, sono state poi trasferite in ospedale (in ambulanza), ma sono entrate in clinica in codice verde. Gravi probelmi, invece, per il traffico. Lo scontro in galleria ha causato lunghe code e ritardi per quattro intere ore su quel tratto autostradale.