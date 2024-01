Le forze dell’ordine stanno indagando sull’ennesimo caso di violenza fra giovani, stavolta a Padova. Una 13enne è stata brutalmente e inspiegabilmente picchiata da due coetanee, che poi hanno postato il video sui social.

Ragazzina pestata a Padova

Solo due bulle o c’è di più? Il fatto di diventare virali ormai sembra ciò che muove le violenze che vediamo in ogni città.

Il fatto che vi raccontiamo oggi ci porta a Padova, dove una 13enne è stata picchiata da due coetanee che poi hanno ripreso il pestaggio e hanno pubblicato il video sui social.

La polizia è riuscita a risalire alle colpevoli del gesto e ora sta indagando per capire il movente. Intanto le ragazze sono state denunciate.

L’aggressione di Padova: i motivi

Si tratta solo dell’ennesimo episodio violento e la cosa peggiore è che le protagoniste sono delle minorenni.

Le due 14enni responsabili sono state segnalate al Tribunale dei minori, accusate peraltro anche di lesioni aggravate e diffusione di immagini violente.

I motivi di tutto ciò sono davvero futili. In un primo momento le assalitrici hanno insultato a parole la 13enne, poi hanno iniziato ad aggredirla fisicamente e quando questa era a terra, l’hanno presa a calci e pugni.

Un escalation di violenza che ha portato al ricovero della giovane in condizioni abbastanza gravi. Il padre, appreso il fatto, ha sporto denuncia ai carabinieri, mentre la polizia stava già muovendosi per far luce sull’aggressione.

Ancora una volta, il movente di tutto sembrerebbe essere un po’ di visibilità.