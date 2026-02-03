La morte improvvisa di Maria Rita Parsi, nota psicologa e psicoterapeuta, nonché volto amato della Tv italiana, ha sconvolto l’interno mondo della televisioni. A “La volta buona”, Vladimir Luxuria ha rivelato di aver sentito la Parsi pochi giorni prima che morisse.

Morte Maria Rita Parsi, la commozione di Caterina Balivo

A “La volta buona” Caterina Balivo e i suoi ospiti hanno voluto ricordare Maria Rita Parsi, scomparsa ieri all’età di 78 anni, lasciando un vuoto incolmabile per molti.

La Balivo, visibilmente commossa, ha detto: “Ha fatto tantissimo per i bambini, era una persona unica. Sempre stata ospite gratuitamente, il suo era un ‘servizio pubblico’. Ogni volta che cambiava il governo, le andava e diceva che doveva fare qualcosa di più per i bambini. Una persona unica che in questi lunghissimi anni di Tv c’è sempre stata.” Tra gli ospiti c’era Vladimir Luxuria, che ha raccontato di aver sentito la Parsi proprio pochi giorni prima che morisse.

Morte Maria Rita Parsi, la rivelazione di Vladimir Luxuria: “Aveva un dolore alla gamba”

Vladimir Luxuria, ospite di Caterina Balivo a “La volta buona”, ha raccontato di aver sentito Maria Rita Parsi pochi giorni prima che morisse. Ecco che cosa le aveva rivelato la psicologa: “l’ho sentita qualche giorno fa. Mi aveva confessato di avere questo dolore alla gamba, ma che non aveva tempo di andare a farsi controllare.” In studio grande commozione per la scomparsa di Maria Rita Parsi, le parole finali della Balivo: “cara prof, ti vogliamo bene. Grazie per tutte le cose belle che hai fatto, grazie per quei bambini che hai salvato.”