Un meteorite è stato avvistato nei cieli del Regno Unito e della Francia: il fenomeno è stato immortalato in alcuni video diventati virali suk web.

In svariante zone del Regno Unito, è stato avvistato un meteorite. Presumibilmente, la meteora è poi atterrata in mare, nelle vicinanze della costa francese e, pertanto, pare sia stata avvistata anche in Francia.

Avvistato meteorite nel Regno Unito e in Francia: segnalazione

Una meteora è stata vista in più parti del Regno Unito, compreso l’Hampshire, e potrebbe essere precipitata in mare al largo della costa della Francia, secondo i primi rapporti pervenuti sinora.

Il fenomeno si è verificato nella tarda serata di domenica 5 settembre: molte persone, infatti, hanno riferito di aver visto il meteorite sfrecciare nel cielo notturno nell’Hampshire, per poi proseguire nella sua corsa.

Tra coloro che hanno avuto la fortuna di osservare il passaggio del corpo celesta, c’era anche un’unità di polizia stradale dell’Hampshire Constabulary.

Gli agenti sono riusciti a immortalare il viaggio del meteorite in diretta, filmandolo con una dash cam mentre erano di pattuglia nella contea.

Avvistato meteorite nel Regno Unito e in Francia: video

Il video girato e diramato dalla polizia stradale dell’Hampshire Constabulary mostra un grande lampo di luce che si muove con rapidità, attraversando il cielo notturno del Regno Unito. Le immagini, estremamente suggestive, documentano uno spettacolo che è stato visto in più aree che compongono la contea, incluse Cardiff in Galles e altre parti situate nell’area meridionale del Paese.

Sui social media, è stato anche condiviso un video composto da una clip registrata dal porto dei traghetti di Southampton nel quale è possibile vedere la meteora che compie il suo viaggio nel cielo inglese.

Received a lot of fireball reports this evening. Spotted by Wilcot 5 Sep 2021 at 21:46:54 UT pic.twitter.com/OWPpsRtEff — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) September 5, 2021

Avvistato meteorite nel Regno Unito e in Francia: traiettoria

Sulla base delle prime informazioni fornite da UK Meteor Network e SCAMP, due organizzazioni che si occupano di monitorare e tracciare il passaggio di meteore, pare che il meteorite sia precipitato in mare al largo della costa della Francia.

A questo proposito, è stata rilasciata una mappa che disegna la traiettoria iniziale del corpo celeste: la ricostruzione indica il viaggio dell’oggetto verso la costa occidentale della Francia. La meteora, infatti, ha attraversato parte della terraferma e la porzione di mare situato a sud-ovest di Guernsey e Jersey.

Una mappa è stata rilasciata di una traiettoria iniziale, che ha mostrato la palla di fuoco arrivare sopra la costa occidentale della Francia prima di passare sopra parte della terraferma e nel mare a sud-ovest di Guernsey e Jersey. Il punto di atterraggio deve ancora essere confermato in modo ufficiale.

Avvistato meteorite nel Regno Unito e in Francia: atterraggio

Il passaggio della meteora, segnalato da centinaia di cittadini sui social network, non ha coinvolto soltanto i cieli del Regno Unito ma anche quelli della Francia.

Il sito web del giornale Ouest France ha riferito che il fenomeno poteva essere visto da Brest a Huelgoat, passando per Saint-Pol-de-Léon, Mespaul e Pont-l’Abbé e Morlaix. “Si sentiva un rumore leggero e ovattato, che a volte scuoteva le finestre delle case”, ha spiegato il giornale francese.

L’arrivo del corpo celeste infuocato è stato confermato dalla piattaforma Vigie Ciel Fripon, che si occupa di rilevare l’origine e la zona di caduta dei meteoriti che entrano nell’atmosfera terrestre. Secondo il sito web di Vigie Ciel Fripon, il meteorite è stato visto nella tarda serata di domenica 5 settembre 2021 alle 21:47. UT (cioè le 23:47 ora legale francese). Circa 250 persone hanno deciso di immortalare l’evento.

Al momento, si stima che il meteorite abbia concluso il suo viaggio nel Canale della Manica.