Awed, Moser e Cerioli tornano in Italia, ma in aeroporto la brutta notizia: “Non è possibile”

Awed, Moser e Cerioli: la brutta sorpresa in aeroporto

Terminata l’esperienza all’Isola dei Famosi 2021, Awed, Moser e Cerioli sono tornati entusiasti in Italia, ma in aeroporto hanno avuto una spiacevole sorpresa: i loro bagagli infatti sono rimasti a Parigi.

“Ragazzi qualcosa doveva andare storto, questa Isola non finisce mai… I bagagli sono rimasti a Parigi. Non è tutto. Oltre ai bagagli persi, ho dimenticato il portafogli in aereo. Grande conclusione di quest’Isola, sempre il solito“, ha confessato Moser tramite stories via social, mentre Awed ha commentato ironico: “Allora sei un disastro”. Nonostante il “brusco” ritorno a casa i tre sembrano essere più felici che mai di poter finalmente tornare alla normalità.

Sui social Awed e Cerioli hanno mostrato i chili persi e il vincitore dell’Isola dei Famosi ha svelato di aver perso ben 20 chili durante i suoi 84 giorni di permanenza sull’Isola.

Awed: la vittoria

Dopo 84 giorni di fatica all’isola dei Famosi Awed è stato proclamato vincitore di questa edizione. Lo youtuber ha dedicato la vittoria ai suoi familiari e a suo fratello, che durante la finale è approdato in Honduras per fargli una sorpresa.

In tanti sui social si sono congratulati con Awed per l’importante traguardo raggiunto, e non vedono l’ora di sapere quali saranno i prossimi progetti lavorativi che lo vedranno protagonista.

Awed: l’Isola dei Famosi

Awed è stato più felice che mai di conquistare la vittoria all’Isola dei Famosi e sui social, una volta uscito dal programma, si è mostrato esultante tenendo tra le mani il trofeo che gli è stato consegnato da Massimiliano Rosolino. Lo youtuber ha anche svelato che, durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi, ha perso ben 20 chili. Lui stesso si è mostrato visibilmente dimagrito tramite uno scatto sui social. Morsi della fame esclusi per Awed quella da naufrago è stata un’esperienza importante, e una volta lasciata l’Isola ha manifestato il desiderio di portare avanti le sue amicizie con gli ex concorrenti che hanno condiviso con lui questa edizione (e in particolare Moser e Cerioli). “Grazie isola per tutto quello che mi hai insegnato, sono stati gli 85 giorni di fame più belli della mia vita”, ha scritto l’influencer via social.