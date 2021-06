Isola dei Famosi, Awed torna sui social dopo la vittoria: i chili persi

Dopo la vittoria all'Isola dei Famosi Awed ha svelato quanti chili avrebbe perso partecipando al programma.

Dopo aver conquistato la vittoria all’Isola dei Famosi 2021 Awed si è mostrato per la prima volta via social dall’hotel in cui ha trascorso la notte, e ha svelato quanti chili ha perso.

Awed: i chili persi

Per la gioia dei fan Awed si è mostrato via social all’indomani dalla sua vittoria all’Isola dei Famosi e, dal bagno di un hotel, ha sfoggiato orgoglioso il trofeo che gli è stato consegnato da Massimiliano Rosolino durante la finalissima.

Awed ha colto l’occasione per ringraziare i fan che l’hanno sostenuto e ha anche dichiarato di aver perso ben 20 chili durante i suoi 84 giorni di permanenza sull’Isola. “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto l’Isola dei Famosi! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza”, ha scritto Awed in una sua story, e ancora: “Un grazie dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.

Quando Awed è approdato all’Isola dei Famosi pesava ben 75 chili.

Awed e gli altri naufraghi: l’Isola dei Famosi 2021

L’edizione 2021 del reality show – condotto per la prima volta da Ilary Blasi – ha scatenato non poche reazioni sui social per l’eccessivo dimagrimento dei naufraghi. Oltre ad alcuni svenimenti causati proprio dalle difficili condizioni causate dalla vita all’interno dello show, i naufraghi hanno lamentato un eccessivo dimagrimento.

La produzione è stata infine costretta ad aumentare la razione di cibo e ha inviato anche dei pescatori del luogo sulla spiaggia affinché insegnassero loro a procacciarsi il cibo.

Awed: la vittoria

Awed ha dedicato la sua vittoria all’Isola dei Famosi 2021 ai fan e ai suoi familiari. Lo youtubers durante la finale ha ricevuto a sorpresa la visita di suo fratello Daniele, che si è presentato con tanto di Parmigiana di Melanzane. “Dite pure chi è il vincitore, non mi interessa più, sono a posto così”, ha esultato Awed vedendo il fratello, e ancora: “Ma c’è anche la parmigiana! È bellissimo!”. La seconda finalista dello show è stata Valentina Persia, e a seguire Moser e Andrea Cerioli (che molti avrebbero scommesso essere il vincitore).