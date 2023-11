In una delle sue tante profezie, Baba Vanga aveva predetto anche l’invasione dell’Italia. La donna, classe 1911, è stata una delle mistiche più importanti del Novecento. Vediamo cosa ha detto sul Belpaese.

Baba Vanga: la profezia sull’invasione dell’Italia

Baba Vanga, sempre se le sue profezie sono state lette nel modo corretto, aveva previsto tutto, in primis le recenti guerre in Ucraina e in Israele. La mistica bulgara aveva parlato anche dell’Italia. A suo dire ci sarà un’invasione importante, che potrebbe mettere in ginocchio il Belpaese.

Baba Vanga: ecco cosa ha detto sull’Italia

Secondo la profezia di Baba Vanga, l’invasione dell’Italia avverrà nel 2066, per mano degli Stati Uniti. Gli americani assedieranno Roma e daranno filo da torcere agli italiani. Inoltre, utilizzeranno un’arma chiamata “distruttore ambientale“, in grado di congelare qualsiasi cosa.

Baba Vanga: cosa ha previsto per il 2024?

Mentre l’invasione dell’Italia avverrà nel 2066, quindi mancano ancora parecchi anni, vediamo cosa ha previsto Baba Vanga per il 2024. Secondo la mistica bulgara, quest’anno ci saranno un assassinio importante e una crisi finanziaria. Sottolineiamo che le sue profezie arrivano fino al 5079, ma è bene leggerle con le dovute cautele. Ricordiamo, infatti, che l’indovina non ha lasciato testimonianze scritte.