Anche se Baba Vanga è morta nel 1996, è spuntata fuori una profezia sulla guerra in Israele che la famosa sensitiva bulgara aveva lasciato scritta. Le sue previsioni sono catastrofiche.

Guerra Israele: la profezia di Baba Vanga è catastrofica

Dopo gli ultimi avvenimenti tra Hamas e Israele, la profezia di Baba Vanga sulla guerra in Palestina assume un significato diverso. Anche se la famosa sensitiva bulgara è morta nel 1996, ha lasciato previsioni scritte che vengono quotidianamente passate al vaglio per cogliere qualche ‘segno’ premonitore.

Cosa ha detto Baba Vanga?

In tempi non sospetti, Baba Vanga ha previsto una guerra islamica, da lei definita come “grande guerra musulmana contro l’Europa“. Secondo gli esperi potrebbe trattarsi proprio del conflitto attualmente in atto in Israele. Stando a quanto sostiene l’Independent, questa guerra durerà fino al 2043, quando verrà istituito in tutto il continente europeo un califfato musulmano.

Baba Vanga: la profezia sulla guerra in Israele è catastrofica

Le previsioni di Baba Vanga arrivano fino al 5079 e sono, quasi sempre, catastrofiche. Secondo gli esperti le sue profezie hanno anticipato eventi mondiali che poi si sono effettivamente verificati, come: riscaldamento globale, tsunami del 2004 e attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.