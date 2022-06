Bagaglio a mano: tutte le regole secondo le compagnie aeree

Pesi, dimensioni e regole a confronto tra le principali compagnie aeree sul bagaglio a mano. Tutte le informazioni aggiornate

A tutti è capitato di avere qualche dubbio su regole, peso e dimensioni del bagaglio a mano in aereo. Sicuramente si tratta di un accessorio pratico e indispensabile, soprattutto quando si viaggia per più giorni, in modo da poter portare con sé, con la massima comodità, ciò di cui si ha bisogno durante ogni spostamento e soggiorno fuori.

In base alla compagnia aerea con cui si sceglie di viaggiare, sono previste regole diverse e specifiche da rispettare che possono di frequente subire aggiornamenti e revisioni. Per questo, al fine di evitare spiacevoli sorprese o costi aggiuntivi al momento dell’imbarco, è bene informarsi preventivamente su quanto la propria compagnia aerea impone, ricordandosi che uno dei primi fattori da considerare è sicuramente quello inerente le misure del bagaglio.

Bagaglio a mano: ecco le regole di ITA Airways

Quando si viaggia con la nuova compagnia di bandiera italiana, un biglietto standard offre la possibilità di portare in cabina con sé un bagaglio a mano il cui peso non deve superare gli 8 kg e le cui dimensioni massime consentite sono 55 x 35 x 25 cm, comprese rotelle, maniglie e altri eventuali accessori. Rientra nel costo base del biglietto, oltre al bagaglio a mano, uno zainetto o una borsa o un pc portatile da trasportare in apposita custodia. Accanto al check-in che precede l’imbarco è sempre possibile usufruire di appositi misuratori di bagagli per assicurarsi che le proprie borse vengano poi accettate a bordo. A differenza di altre compagnie che applicano tariffe diverse in base ai servizi erogati, ITA Airways assicura sempre la possibilità di portare con sé borsa o zaino e bagaglio a mano.

Regole delle altre principali compagnie aeree

Easyjet consente di portare in cabina un solo bagaglio a mano con dimensioni massime di 56 x 45 x 25 cm, ruote comprese. Easyjet ammette a bordo solo i primi 70 bagagli a mano: i successivi vengono imbarcati gratuitamente in stiva. Eventuali borse o zainetti vanno riposti all’interno dell’unico trolley ammesso.

Ryanair prevede che ciascun passeggero porti un solo bagaglio a mano di dimensioni inferiori a 40 x 20 x 25 cm o una borsetta o una busta per gli eventuali acquisti effettuati in aeroporto.

Con Lufhtansa è possibile portare in cabina una borsa piccola e un solo bagaglio a mano con dimensioni massime di 55 x 40 x 23 cm e il cui peso non superi gli 8 kg.

AirFrance ammette un bagaglio a mano di 55 x 35 x 25 cm e in aggiunta una borsetta o un pc o una fotocamera purché che il peso complessivo massimo dei due colli sia di 12 chili.

British Airways impone per il bagaglio a mano dimensioni massime di 56 x 45 x 25 cm, includendo maniglie, tasche e ruote; nel caso si porti con sé una borsetta o un PC addizionali, questi non devono misurare più di 40 x 30 x 15 cm. Fanno eccezione i voli da e per il Brasile, sui quali è ammessa una dimensione di 45 x 36 x 20 cm).

Meridiana permette il trasporto in cabina di un solo bagaglio a mano con peso massimo di 8 kg e dimensioni che non superino i 55 x 40 x 20 cm. È possibile portare anche una borsetta o un marsupio o una borsa per computer, in aggiunta al bagaglio a mano.

Vueling consente il trasporto in cabina di una borsa a mano con dimensioni massime di 40 x 20 x 30 cm e degli eventuali acquisti effettuati in aeroporto.

Con Iberia ciascun passeggero ha diritto a trasportare in cabina un bagaglio e un articolo personale. Il bagaglio a mano non deve eccedere le dimensioni totali di 56 x 45 x 25 cm, compresi manico, tasca e ruota e non sono previsti limiti di peso.

Consigli sul bagaglio a mano

Quando si sceglie il proprio bagaglio a mano è sempre bene considerare i limiti imposti da ciascuna compagnia aerea e orientarsi di conseguenza, in base alle proprie esigenze personali e al proprio gusto. Praticità, leggerezza e semplicità di trasporto sono senz’altro ottimi fattori da prendere in considerazione. Nel preparare il proprio bagaglio è importante tenere a mente che determinati articoli potenzialmente pericolosi come forbicine, temperini e coltellini svizzeri non sono ammessi a bordo.