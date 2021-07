Ballando con le Stelle: ecco perché Morgan partecipa allo show della Carlucci

Morgan farà parte della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda in autunno su Rai 1. In una lunga lettera ha spiegato perché ha accetato.

Tra meno di due mesi avrà inizio la nuova stagione televisiva delle principali reti. Sia la Rai che Mediaset, stanno accendendo i motori per offrire ai telespettatori degli show unici e imperdibili. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale è, senza ombra di dubbio, Ballando Con le Stelle.

Come lo scorso anno, il programma di Milly Carlucci si appresta a tornare nella nuova colazione autunnale. Tra i protagonisti, che scenderanno in pista pronti a darsi battaglia a suon di passi di danza, ci sarà anche Morgan. Tutti lo conoscono e non ha bisogno di presentazioni. In una lettera riportata da Rolling Stone, il cantante ed ex giudice di Amici e X Factor, ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad accettare la proposta di Milly Carlucci.

Ecco perché Morgan partecipa a Ballando

Morgan, come lui stesso ha dichiarato, ritiene di essere: ” Uno dei più grandi conoscitori della canzone italiana”. Ecco perché parteciparà al talent show Di Rai 1. “, A Ballando con le stelle farò imparare a parlare italiano alle persone almeno. E poi magari qualche balletto riuscito potrei anche realizzarlo. Ma soprattutto farò cultura, che è il mio ambito. […] Credi mi faccia piacere fare il buffone? No, ma lo faccio perché ho ironia e poi voglio mantenere le mie figlie, che non hanno nessuna colpa, meritano di vivere al meglio perché sono figlie di una persona che nella vita eccelle.

Solo che l’Italia mobbizzatrice, bigotta e arretrata continua a squalificarmi. Non farlo anche tu”.

Morgan vittima di “mobbing”?

Non è finita qui. Morgan, infatti, si è detto consapevole che a Ballando con le stelle risulterà fuori dal suo contesto naturale e si troverà in un ambiente un po’ inappropriato. Ma si tratta comunque di lavoro e dunque, ha accettato. “Io sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto ma vive una dimensione che prende il nome di “mobbing”.

E lo sai meglio di me che io sono l’esempio massimo di chi è vittima regolarmente di questo reato compiuto dalla Rai, dalla discografia, dalla società, dalla stampa, dai tribunali, da tutto il mondo che mi circonda”. Ha così aggiunto, poi, Morgan, definendo la sua persona “vittima” di mobbing.

Le parole di Simona Ventura su Morgan

Una delle sue amiche più care è, certamente Simona Ventura. I due, infatti, hanno passato tanti anni insieme dietro il bancone di X Factor. Ecco cosa ha dichiarato a tal riguardo la conduttrice. “Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui”.