La nuova edizione di Ballando con le Stelle si avvicina e, come ogni anno, il cast è al centro dell’attenzione. Tra le novità più discusse ci sarebbe l’assenza di Barbara D’Urso, ma cosa sappiamo finora sui protagonisti che animeranno la pista da ballo? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni sui concorrenti.

Milly Carlucci e qualche anticipazione su Ballando con le Stelle

Con l’avvicinarsi della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci inizia a sollevare – seppur con cautela – il velo sul cast che animerà il celebre show del sabato sera di Rai1. Tra trattative riservate, nomi di grande spessore e qualche esclusione che sta già facendo discutere, la produzione targata Ballandi Multimedia sta definendo una rosa di concorrenti che promette scintille.

I primi spoiler parlano di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che potrebbe debuttare ufficialmente in televisione proprio sul palco di Ballando. Accanto a lei, volti noti della TV e dello sport come Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Anna Safroncik e Martina Colombari sono in pole position per la sfida.

Ballando con le Stelle: una selezione di stelle e sorprese pronte a scendere in pista



La lista dei probabili concorrenti comprende anche nomi che spaziano dal mondo della musica e dello spettacolo a quello politico e sportivo, creando un mix ricco di fascino e carisma. Si fanno largo nomi come Eleonora Pedron, Nancy Brilli, Marcella Bella, Flavio Insinna – nonostante una smentita di facciata –, Piero Marrazzo e Fabio Fognini, tennista e marito di Flavia Pennetta. L’insieme di queste personalità potrebbe garantire uno spettacolo variegato, tra glamour, energia e talento.

L’esclusione di Barbara d’Urso e i retroscena della trattativa



Tra i colpi di scena più rilevanti, spicca l’assenza di Barbara d’Urso, il cui ingresso nello show era dato quasi per certo fino a poche settimane fa. Stando a quanto riportato da Affari Italiani, la trattativa si sarebbe arenata non per ragioni economiche, ma a causa di una rottura nei rapporti dopo la sospensione del programma Surprise, che avrebbe dovuto segnare il ritorno della conduttrice in Rai.

Al momento, né Milly Carlucci né la stessa d’Urso hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando aperta la possibilità di un futuro ritorno. Nel frattempo, la produzione continua a lavorare per mettere insieme un cast che, tra conferme e novità, promette di regalare una stagione di grande successo.