Ballando con le Stelle, Federico Lauri: momenti di tensione con la giuria

Federico Lauri è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ci sono stati momenti di tensione tra lui e la giuria.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ufficialmente iniziata. Tra i concorrenti c’è anche Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, in coppia con Anastasia Kuzmina. La loro esibizione è stata letteralmente stroncata dalla giuria dello show, che ha dato un punteggio di 20. La ballerina è sbottata, creando delle tensioni con la giuria, formata da Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Giullermo mariotto, Ivan Zazzaroni e Caorlyn Smith. “C’è un pregiudizio nei suoi confronti” ha dichiarato la ballerina.

Ballando con le Stelle, Federico Lauri: la polemica

Le dichiarazioni di Anastasia Kuzmina hanno offeso la giuria. La ballerina è convinta che abbiano dei pregiudizi nei confronti di Federico Lauri. “Io non sono mai andata contro e non ho pregiudizi contro la persona, ho solo fatto un commento tecnico” ha dichiarato Carolyn Smith. “Non incominciare” ha dichiarato Ivan Zazzaroni, fermando la ballerina. “A me dici che ho dei pregiudizi verso le pailettes? E poi non siamo ipocriti se non era così non stava qui” ha aggiunto Fabio Canino.

Ballando con le Stelle, Federico Lauri: “Caduta simbolica”

Selvaggia Lucarelli è stata particolarmente critica nei confronti di Federico Lauri a Ballando con le Stelle. “In maniera simbolica mentre ballavi ti cadevano le pailettes mi aspettavo molto di più, ho visto una cosa molto convenzionale” ha dichiarato la giornalista, stroncando completamente l’esibizione del concorrente.