Ballando con le Stelle, Pippo Baudo: “Questo non è un addio ma un arrivederci”

Pippo Baudo è stato ospite durante il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ha assistito ad una coreografia sulle sue canzoni.

Ballando con le Stelle: Pippo Baudo ospite della prima puntata

È arrivato come Ballerino per una Notte e ha raccolto un tesoretto di 50 punti rimanendo seduto sulla poltrona. Aveva annunciato che non avrebbe ballato, ma la sua presenza è stata comunque molto preziosa. Il conduttore è arrivato all’Auditorium del Foro Italico per le prove, con un sonoro “Benvenuti” a tutti quelli che stavano lavorando.

Ballando con le Stelle, Pippo Baudo: “La tv è casa mia”

“La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere mi sento a casa” ha dichiarato Pippo Baudo in un confessionale.

Per questo è stato lui a dare il benvenuto agli artisti, ai ballerini, ai concorrenti e agli ospiti che stavano preparando il debutto della nuova edizione. Ha mostrato con orgoglio la spilla che gli è stata consegnata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il titolo di cavaliere di Gran Croce all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana. Ha iniziato a raccontare aneddoti sul lancio di Al Bano, su quello di Alessandra Mussolini, che è stata una sua valletta, e ha salutato la giuria.

Ballando con le Stelle, Pippo Baudo: “Non è un addio, ma un arrivederci”

Pippo Baudo non ha ballato. Sono stati i maestri a ballare su un medley di canzoni scritte dal conduttore, da La quadriglia a Donna Rosa, per una performance interamente dedicata a lui. “Sono stato contento di essere stato qui, in tv, su Rai1. E sarà contento di tornarci se mi chiami ancora…perché non dobbiamo dirci addio, ma arrivederci” ha dichiarato Pippo Baudo. Sicuramente verrà invitato ancora a Ballando con le Stelle.