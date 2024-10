Ballando con le Stelle, arriva il primo zero di Mariotto nella terza puntata

La terza puntata di Ballando con le stelle 2024 non è stata solo un momento di danza, ma un evento ha fatto molto discutere: arriva il primo zero di Mariotto e poco dopo il gesto si ripete.

Il primo zero a Ballando con le Stelle

La vittima del gesto del giurato è Fourkan Palali, l’attore non crede ai propri occhi quando Guillermo Mariotto alza la paletta con lo zero nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024.

“È uno scherzo?”, afferma sorpreso il concorrente.

Il punteggio complessivo della terza esibizione è di 20 punti, un risultato migliore rispetto alle prime due puntate. Nonostante ciò, Mariotto non ha gradito la prestazione del concorrente e ha alzato la paletta con il voto zero.

Il secondo zero a Ballando con le Stelle

La stessa sorte è toccata a Francesco Paolantoni. Il comico si presenta in gara nonostante i problemi e i dolori provocati dalla diverticolite avuta nei giorni precedenti. Per i giudici questa non è stata una giustificazione e l’esibizione viene stroncata con 12 punti.

Il vincitore della terza puntata di Ballando con le Stelle

Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, si è posizionata in vetta alla classifica: ha conquistato di nuovo con la sua esibizione sulle note di ‘Nei giardini che nessuno sa’ di Renato Zero.