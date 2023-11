A Ballando con le Stelle si è scatenato il caos tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato con qualche battuta, per poi finire in lite, con tanto di scuse.

Ballando con le Stelle, Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli: lite e scuse

Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli non riescono proprio ad andare d’accordo. Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 18 novembre sono partiti dalle battute per poi finire in lite, con accuse pesanti, e conseguenti scuse. Il comico ha dato vita all’ennesimo confronto con la giurata, che ha sempre preso di mira i suoi eccessi. Mammucari ha iniziato con alcune battute che hanno messo il ballo in secondo piano. “A Selvaggia ho detto che che non c’è problema, siamo amici. Quando si lascerà, tra pochissimo, mi chiamerà” ha dichiarato, facendo ridere il pubblico. La giurata però non sembra gradire. “Quando toccherà a lei mi ammazzerà” ha aggiunto il concorrente, immaginando ad un voto basso. “Mi fai quasi tenerezza” ha risposto Selvaggia Lucarelli, scatenando una reazione immediata.

Lo scontro tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

“Non lo accetto, non sono un tuo amico. Vengo qui, mi impegno per ballare e non posso far tenerezza. Parla del ballo” ha subito dichiarato Teo Mammucari. “Ho detto 3 parole e sono stata investita…” ha risposto Selvaggia Lucarelli. “Investita? Tu hai investito me a Domenica In quando Mara Venier ha detto ‘Teo sta esplodendo’ e tu hai detto ‘magari esplode’. Stai al tuo posto e parla con educazione: se dicessi a una donna di voi ‘magari esplodi’, partono le denunce” ha risposto il comico. “C’è un registro di aggressività che non mi aspettavo. Pensavo ci fosse una leggerezza che non c’è. Siamo qui a dover spiegare una battuta fatta 4 settimane fa a Domenica In… C’è un’aria troppo pesante: pensavo di poter giocare con un comico, ma lui può giocare con noi e noi possiamo giocare con lui. La devi smettere di interrompere” ha dichiarato la Lucarelli. “Faccio quello che mi pare, non sei mia sorella: se deve parlare, parli” ha continuato a provocare Mammucari, che ha ottenuto un 5 come voto. Alla fine poi sono arrivate le scuse. “Riconosco di aver sbagliato, mi scuso pubblicamente con Selvaggia. Sono andato oltre” ha dichiarato Mammucari.