Teo Mammucari e Carlotta Mantovan a pranzo insieme: l'indiscrezione

Teo Mammucari e Carlotta Mantovan sono stati avvistati mentre pranzavano insieme ma, secondo i rumor in circolazione, quella tra i due sarebbe soltanto una splendida amicizia.

Teo Mammucari e Carlotta Mantovan: il pranzo insieme

Teo Mammucari e Carlotta Mantovan sono tre i concorrenti di Ballando con le Stelle, dove la giornalista fa coppia con il maestro Moreno Porcu, mentre il comico ex Tu si que vales con Anastasia Kuzmina. Nelle ultime ore i due concorrenti sono stati avvistati durante un pranzo insieme e mentre – stando alle foto di Chi – si divertivano e passeggiavano per le vie di Roma.

I fan hanno subito pensato che tra i due potesse essersi qualcosa di più che una semplice amicizia ma in realtà, secondo i rumor in circolazione, i due sarebbero soltanto ottimi amici. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Teo Mammucari starebbe frequentando una donna di 30 anni mentre Carlotta Mantovan, dopo aver tragicamente perso suo marito Fabrizio Frizzi, risulta essere single. Negli ultimi anni la conduttrice e giornalista è stata concentrata soprattutto sul benessere di sua figlia Stella, e solo di recente è tornata in tv. In tanti si chiedono cosa le riserverà il futuro e quali saranno gli ulteriori sviluppi per quanto riguarda la sua vita privata.