Rissa sfiorata a Ballando, Mammucari scherza sui social: "L'ho gonfiato di botte"

Teo Mammucari ha condiviso un video via social in cui ha scherzato sulla presunta lite con Antonio Caprarica.

mentre Antonio Caprarica ha lasciato intendere di esigere delle scuse da parte di Teo Mammucari a seguito della lite da loro avuta a Ballando con le Stelle, il conduttore tv ha condiviso un video ironico in merito alla loro “rissa sfiorata”.

Antonio Caprarica: il video di Teo Mammucari

Antonio Caprarica e Teo Mammucari avrebbero avuto un acceso scontro nei dietro le quinte di Ballando con le Stelle e, secondo quanto riportato da alcune testate online, tra i due si sarebbe quasi sfiorata la rissa. In merito alla questione è intervenuto lo stesso Caprarica, che ha affermato di voler esigere le scuse da parte di Mammucari per quanto accaduto. Dal canto suo il suo rivale ha condiviso un video via social e ha fatto dell’ironia in merito alla presunta rissa.

“Allora è tutta la settimana che si parla di una rissa, lui è venuto da me, mi ha detto che non ama le battute e io molto gentilmente gli ho dato un destro, poi una ginocchiata e lui c’è rimasto male… E poi io l’ho preso per le orecchie e poi bum. Poi è arrivato una barella e l’hanno portato via”, ha affermato, e ancora: “È vero che l’ho picchiato, l’ho azzannato al collo, l’ho gonfiato di botte però l’ho fatto con affetto”.

Nel frattempo la conduttrice Milly Carlucci ha minimizzato con un video condiviso via social quanto accaduto tra i due e in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.