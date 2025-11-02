Ballando, scintille tra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli: il botta e risp...

Ballando, scintille tra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli: il botta e risp...

Ballando con le Stelle, Marcella Bella non ci sta: scintille in pista con Selvaggia Lucarelli tra voti bassi e battute pungenti.

A Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, la danza lascia spesso spazio anche alle emozioni forti e ai confronti accesi. Tra passi e giudizi taglienti, la tensione cresce di settimana in settimana, e al centro del dibattito c’è ancora Marcella Bella. La cantante, tra le protagoniste più discusse di questa edizione, sembra non digerire l’approccio della giuria, in particolare quello di Selvaggia Lucarelli, con la quale il confronto si fa sempre più acceso.

Ballando, Marcella Bella replica alla giuria e il voto che divide il pubblico

La cantante ha rivolto un pensiero anche a Carolyn Smith, presidente di giuria, dichiarando di stimarla profondamente e confessando che ricevere voti bassi da lei è “un colpo al cuore”. Smith, pur ribadendo l’affetto e la stima per la cantante, ha risposto con la consueta schiettezza:

“Non posso darti 8, 9 o 10 quando non sei una ballerina da 10”.

L’unica sufficienza è arrivata da Guillermo Mariotto, che ha assegnato un 7, mentre gli altri giudici si sono mantenuti sotto la soglia del sei.

Ballando, Marcella Bella sfida Selvaggia Lucarelli in pista: la replica immediata

Nuove scintille in diretta durante la sesta puntata. Marcella Bella, dopo la sua esibizione, non ha nascosto l’irritazione per i giudizi ricevuti e si è rivolta direttamente a Selvaggia Lucarelli con parole che suonano come una sfida:

“Chissà se prima o poi verrai su questa pista…”.

La cantante ha spiegato che solo chi prova a danzare può davvero capire quanto sia difficile affrontare il palco di Ballando, aggiungendo: “Devi provare per capire quanto sia difficile”.

Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, ha replicato con fermezza, ricordando il proprio ruolo:

“Io faccio la giudice. L’1 si dà anche a chi si muove male. E magari stessi ferma…”. Poi, con un tono più ironico, ha aggiunto: “C’è stata tanta pubblicità e mi sono scordata come hai ballato. Nell’incertezza, dico che hai ballato benissimo”.

Un commento che, tra sarcasmo e leggerezza, ha riacceso il dibattito in studio e diviso il pubblico tra chi apprezza la schiettezza della giurata e chi trova le sue parole eccessive.