Un ballottaggio storico per Bolzano

Il ballottaggio di domenica a Bolzano rappresenta un momento cruciale per la politica locale. Da un lato, il candidato sindaco del centrodestra, Claudio Corrarati, ex presidente del Cna Trentino Alto Adige, si presenta con un vantaggio del 9% rispetto al suo avversario, l’assessore uscente del Pd, Juri Andriollo.

Se Corrarati dovesse vincere, diventerebbe il primo sindaco di centrodestra nel capoluogo altoatesino dopo Giovanni Ivan Benussi, che governò per un breve periodo vent’anni fa.

La posizione della Svp e le alleanze in gioco

La Südtiroler Volkspartei (Svp) si trova in una posizione delicata. Dichiaratasi “blockfrei”, la Svp ha giustificato la sua scelta con la necessità di collaborare con entrambi i candidati. Tuttavia, il sostegno di alcuni membri del partito a Corrarati, considerato un moderato, potrebbe influenzare le dinamiche del voto. Enti di categoria, come quelli degli artigiani e degli albergatori, si sono schierati apertamente con Corrarati, evidenziando un clima di favore nei suoi confronti.

Le divisioni interne e il sostegno a Andriollo

Nonostante il supporto per Corrarati, l’Svp è un partito che raccoglie diverse anime. Alcuni esponenti di spicco, come l’ex senatore Oskar Peterlini e l’ex assessora provinciale Martha Stocker, hanno espresso il loro sostegno per Andriollo, sottolineando l’importanza dei valori e della collaborazione con il Pd. Questo scenario complesso mette in luce le divisioni interne e le alleanze strategiche che potrebbero influenzare il risultato finale del ballottaggio.

Il contesto politico di Merano

Parallelamente, a Merano, la vicesindaca uscente Katharina Zeller affronta il sindaco del centrodestra, Dario Dal Medico. Zeller, sostenuta da una rete di alleanze, ha registrato un lieve vantaggio nel primo turno. La sua posizione eco-sociale la avvicina alle istanze di Andriollo a Bolzano, ma dovrà comunque cercare un accordo con la civica Alleanza di Merano per garantire una rappresentanza italiana in giunta. Questo dimostra come la politica in Alto Adige sia caratterizzata da una continua ricerca di compromessi e alleanze strategiche.