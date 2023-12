Chiara Ferragni è pronta a collaborare con la Procura di Milano per la faccenda Balocco. I suoi avvocati hanno fatto sapere che la loro assistita non ha commesso reati per quel che riguarda il Pandoro Pink Christmas.

Balocco: Chiara Ferragni pronta a collaborare con la Procura

Mentre la Procura di Milano e la Guardia di Finanza indagano su un eventuale frode al commercio di Chiara Ferragni, gli avvocati dell’imprenditrice si dicono assolutamente tranquilli. La loro assistita non ha commesso alcun reato e i fatti lo dimostreranno. Non solo, la moglie di Fedez è pronta a collaborare con gli inquirenti, fornendo tutti i chiarimenti di cui hanno bisogno.

Caso Balocco-Chiara Ferragni: parlano i legali

I legali di Chiara Ferragni, raggiunti da La Presse, si sono detti assolutamente tranquilli e preparati a fornire tutte le risposte del caso agli inquirenti. “Ma no al gioco al massacro” sulla loro assistita. L’imprenditrice, seguita dagli avvocati dello Studio Legale Bana, è disposta a collaborare con i Pm per fare chiarezza sulla vicenda.

Cosa rischia Chiara Ferragni?

Per il momento, gli avvocati di Chiara Ferragni stanno aspettando “chiarezza” in merito ai magistrati competenti del caso. Attualmente, infatti, i procedimenti avviati dalle tre Procure nazionali dopo gli esposti del Codacons per truffa aggravata sono a modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato. E’ bene sottolineare che gli esposti sono stati presentati in altre 101 province italiane. Molto probabilmente, l’indagine proseguirà in un unico fascicolo gestito dalla Procura di Milano.