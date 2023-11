Terribile incidente stradale per Mario Balotelli che, a bordo della sua Audi nera, si è schiantato a Brescia. L’auto è andata distrutta e lui è uscito miracolosamente illeso. Il calciatore ha rifiutato l’alcol test.

Balotelli, incidente stradale: auto distrutta

Intorno alle 20:30 di giovedì 23 novembre 2023, Mario Balotelli ha avuto un bruttissimo incidente stradale. L’auto è andata distrutta, mentre lui è uscito miracolosamente illeso. Il calciatore viaggiava sulla sua Audi nera a Brescia, quando, all’altezza di via Orzinuovi, ha perso il contro del mezzo.

Mario Balotelli è miracolosamente illeso

Dopo l’impatto, Balotelli è uscito miracolosamente illeso dalla vettura. Nonostante l’esplosione di tutti gli airbag, Mario è uscito dalla macchina sulle sue gambe, barcollando sì, ma in buone condizioni. Attualmente, il calciatore gioca con la formazione turca dell’Adana ed è a casa per infortunio.

Mario Balotelli rifiuta l’alcol test

L’ambulanza arrivata sul luogo dell’incidente stradale ha prontamente medicato Balotelli. Mario, stando a quanto riporta Il Giornale di Brescia, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Il calciatore è risultato positivo al pre-test alcolemico, ma non ha accettato un’indagine supplementare. In ogni modo, gli è stata ritirata la patente. Al momento, il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla faccenda.