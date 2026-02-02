Una bambina muore a soli 9 anni, strappata troppo presto da un tumore alla testa. Nonostante la malattia, il suo sorriso e la sua forza hanno lasciato un segno indelebile su chi l’ha conosciuta. La storia di Rita Santagiuliana insegna che anche nella fragilità c’è coraggio, e che la gioia nelle piccole cose può illuminare una comunità intera.

Bibione, bambina muore a 9 anni per un tumore alla testa

Come riportato da Il Gazzettino, Rita Santagiuliana, a soli 9 anni, si è spenta dopo aver combattuto con coraggio una malattia che l’ha strappata agli affetti più cari. Bibione e San Michele al Tagliamento si sono unite al dolore della famiglia, Simona e Sergio, genitori di Rita, insieme ai tre fratelli Caterina, Francesco e Luca, accogliendo con commozione la notizia che ha scosso l’intera comunità.

La bambina era arrivata a Bibione poco più di un anno fa, dopo aver vissuto tre anni a Lignano, trovando nella nuova casa una speranza e un nuovo inizio. Ma un tumore alla testa si è presentato come un nemico silenzioso, portandola a trascorrere lunghi periodi all’ospedale Burlo Garofolo di Trieste, sempre accompagnata dal suo sorriso.

Bambina muore a 9 anni per un tumore alla testa: le parole dei genitori

Come ricordano le parole scelte dai genitori per l’epigrafe: “Vi ho insegnato a sorridere. A non lamentarvi. A gioire delle piccole cose“. Parole semplici e profonde che oggi commuovono l’intera comunità.

Il commiato a Rita si articolerà in diversi momenti: martedì 3 febbraio, alle 17, nella cappella del cimitero di Bibione, sarà possibile rendere un ultimo saluto con una benedizione. Il funerale sarà celebrato mercoledì 4 febbraio alle 14.45 nel Santuario Santa Maria Nascente (Don Gnocchi) di Milano, con successiva cremazione. Inoltre, mercoledì 11 febbraio alle 15, la parrocchia di Bibione celebrerà una Messa in suffragio per ricordare la piccola.

Anche il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto, ha espresso il dolore dell’Amministrazione e della comunità: “Rita è un po’ figlia di tutta la nostra comunità. Ai fratelli e ai genitori arrivi il messaggio di vicinanza e cordoglio della popolazione di San Michele tutta“.

Rimane l’esempio di Rita, che con il suo sorriso e la sua forza ha saputo insegnare a tutti a gioire delle piccole cose e a voler bene, come ricordano i genitori: “Ora sono nella gioia del Signore e vi accompagnerò tutti i giorni della vostra vita“.