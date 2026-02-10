Un grave investimento stradale avvenuto ad Avigliana, nel Torinese, ha visto coinvolto un bambino di 11 anni, travolto da un’auto mentre attraversava la strada e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Bambino di 11 anni investito ad Avigliana

Come riportato da Tgcom24, un grave sinistro si è verificato nella serata di lunedì 9 febbraio ad Avigliana, nel Torinese, lungo corso Moncenisio, nel tratto della ex statale 24 in zona Drubiaglio.

Intorno alle 20 un bambino di 11 anni è stato travolto da un’automobile mentre si trovava sulla carreggiata. L’allarme è stato lanciato immediatamente e la centrale operativa ha disposto l’invio di due ambulanze del 118 di Azienda Zero insieme all’elicottero del servizio regionale di elisoccorso.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione sul posto, il minore è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Bambino di 11 anni investito ad Avigliana: ricoverato in codice rosso

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il bambino avrebbe riportato un importante trauma cranico: è stato intubato e sottoposto a un intervento chirurgico nel corso della notte.

Le forze dell’ordine, con i carabinieri della stazione di Avigliana e il nucleo radiomobile di Rivoli, stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Dalle prime ricostruzioni risulta che il piccolo stesse attraversando la strada al momento dell’impatto; il conducente del veicolo si sarebbe fermato subito per prestare aiuto e sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi.

L’area è rimasta presidiata a lungo per consentire i rilievi necessari, mentre alcuni residenti si sono avvicinati per comprendere quanto accaduto.