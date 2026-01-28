Un incidente a Saronno ha messo in allarme la città questa mattina, coinvolgendo un ragazzino di 12 anni. L’episodio evidenzia ancora una volta quanto sia importante garantire la sicurezza dei giovani pedoni e la prontezza dei soccorsi sul territorio urbano.

Incidente a Saronno, coinvolto un ragazzo di 12 anni

Questa mattina, mercoledì 28 gennaio, poco prima delle 9, un grave episodio ha coinvolto un ragazzo di 12 anni a Saronno, in via Trento.

Come riportato da rete55, il giovane sarebbe stato urtato da un veicolo mentre si trovava sulla strada, provocando un immediato allarme tra chi era presente e le autorità locali.

Subito dopo l’impatto, sono stati allertati i soccorsi del 118, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza e di un’automedica, insieme agli agenti della Polizia Locale, che hanno isolato l’area e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente a Saronno: le condizioni del giovane ferito

Secondo la testata, nonostante lo spavento iniziale, le condizioni del ragazzino non sarebbero risultate gravi: i sanitari, dopo un primo esame, non avrebbero riscontrato traumi preoccupanti e lo avrebbero trasferito in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti e per monitorare il suo stato di salute con maggiore precisione.

Gli agenti stanno ancora raccogliendo testimonianze e analizzando le circostanze del sinistro, un passaggio fondamentale per capire se si è trattato di un attraversamento improvviso, di una distrazione o di un fattore legato alla viabilità locale.