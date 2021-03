Dopo la conclusione di “Live - Non è la D’Urso”, Barbara d’Urso dedicata un post alla signora della domenica Mara Venier.

Barbara D’Urso e Mara Venier, da anni le protagoniste della domenica di milioni di Italiani. Ed è proprio alla signora della domenica di Rai1 che Barbara d’Urso ha voluto dedicare un post su Instagram dove ha annunciato l’estensione del suo programma più celebre ovvero Domenica Live che durerà tutto il pomeriggio fino alle ore 18.45.

Le parole scritte dalla conduttrice della casa del biscione, sono molto sentite e piene di affetto. A coronare naturalmente il tutto, la foto delle due presentatrici sorridenti e perfettamente in sintonia. “Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire”, le parole di Barbara d’Urso al termine della sua esperienza di Live – Non è la D’Urso.

La dedica di Barbara d’Urso a Mara

“Io e Mara. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live…”, inizia così il lungo post di dedica di Barbara D’Urso verso la sua amica e rivale Mara Venier, anche se come ha specificato Carmelita per lei non è assolutamente una sfida: “non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene..Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione”.

Parole quanto mai significative che aggiungono nuovo valore al termine della sua esperienza a “Live – Non è la D’Urso” eppure quanto mai emozionate per l’estensione della sua Domenica Live, da anni una certezza della domenica targata Canale 5. “Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono”, ha concluso Barbara D’Urso.