Barbara D’Urso senza trucco in vacanza: i pantaloncini maschili e il bikini

Barbara D'Urso ha postato sui social un suo scatto senza make up che ha fatto il pieno di like, così come il suo outfit.

Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze estive e intanto non ha perso occasione per condividere con i fan sui social alcuni scatti dei suoi look bollenti per la spiaggia.

Barbara D’Urso in vacanza: il look

Mentre sta trascorrendo le vacanze in completo relax Barbara D’Urso non ha perso occasione per condividere alcuni scatti bollenti con i fan: in uno di questi la conduttrice, senza make up, è sdraiata sul bagnasciuga e si gode la frescura della battigia con un paio di pantaloncini da uomo e un top fatto all’uncinetto.

I pantaloncini indossati dalla conduttrice sono un modello Versace da uomo il cui costo è di ben 190 euro, e sui social c’è già chi si chiede se essi non appartengano a Francesco Zangrillo, presunta nuova fiamma della conduttrice.

Durante le vacanze estive Barbara D’Urso è stata lodata dai fan per i suoi scatti “al naturale” e senza un filo di make up.

Barbara D’Urso: la liaison top secret

Da mesi circolano indiscrezioni riguardanti una presunta liaison tra la conduttrice e il broker finanziario Francesco Zangrillo.

I due sono stati avvistati in compagnia di alcuni amici comuni per le vie di Milano, ma non hanno ancora confermato le voci in merito alla loro presunta relazione. Da sempre la conduttrice è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e si è solo limitata a confermare di aver avuto numerosi spasimanti famosi.

Barbara D’Urso: i figli

Dopo la lunga relazione con Mauro Berardi (padre dei suoi due figli, Giammauro ed Emanuele) alla conduttrice sono stati attribuiti innumerevoli e presunti flirt, ma mai nessuno di essi è stato da lei confermato.

In seguito la conduttrice è stata sposata con Michele Carfora, ma le nozze tra i due sono presto naufragate. Oggi la conduttrice ha comunque conservato uno splendido rapporto con l’ex compagno Mauro Berardi, da lei definito “l’unico grande amore” della sua vita. I due hanno avuto insieme i figli Giammauro ed Emanuele, oggi entrambi residenti all’estero.

“Ed alle 14 in punto sei arrivato tu, il mio primo figlio.

L’unico vero punto di felicità perfetta e totale ( che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo)…. E continui a rendermi felice, anche a migliaia di chilometri di distanza. Ed a rendermi orgogliosa, tanto orgogliosa. Io, tu ed Emanuele insieme, sempre ed indivisibili. Ti amo, mamma”, ha scritto la conduttrice facendo una tenera dedica a suo figlio via social.