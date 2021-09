Barbara D’Urso e la gaffe a Pomeriggio 5: il commento della presentatrice

Dopo la gaffe in diretta nella prima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha commentato la sua stessa papera sui social

Durante la prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha palesato un lato di sé più elegante e istituzionale. Tutti i suoi elementi caratteristici sembrano di fatto essere spariti, non essendo apparso nessun titolo sensazionalistico né alcun abitino succinto e colorato.

Scomparsi anche gli inviti alla tazzina del caffè e i saluti alle casalinghe, nonché il suo fatidico sentiment “col cuore”.

Barbara D’Urso commenta la sua stessa gaffe

Nonostante i mutati toni del programma pomeridiano di Canale 5, la nostra Barbarella è tuttavia scivolata in una divertentissima gaffe. Secondo quanto da lei affermato, infatti, l’obbligo vaccinale sarebbe diventato niente meno che un obbligo… vaginale! Se in diretta si è subito ripresa chiedendo scusa e giustificando la papera come un lapsus perdonabile, su Twitter la stessa conduttrice partenopea è poi tornata a commentarla con delle emoji molto esplicative:

L’obbligo va(g)inale si abbatte anche sulla versione casta di #pomeriggio5 pic.twitter.com/HbYnoToCUD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 6, 2021

Intanto la nuova versione di Pomeriggio 5 ha ricevuto molti commenti positivi, ma c’è stato anche chi ha rimpianto i divertenti teatrini tipici delle scorse edizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Qualcuno ha persino accusato Barbara D’Urso di aver copiato la concorrenza, riferendosi nello specifico a La Vita in Diretta di Alberto Matano.

La napoletana ha tuttavia seguito correttamente le esigenze dell’azienda di Cologno Monzese: non resta ora che appurare se questa sua nuova veste verrà premiata o meno dai telespettatori.