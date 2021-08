Grande Fratello Vip 6, anche Giucas Casella tra i concorrenti del reality di Canale 5

I fan più appassionati sono in trepidante attesa, desiderosi di scoprire i concorrenti del Grande Fratello Vip 6: tra i gieffini ci sarà Giucas Casella.

Si rincorrono le voci sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip: tra i concorrenti ci sarà anche Giucas Casella, il famoso illusionista del piccolo schermo che aveva fatto divertire i telespettatori durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip 6, ci sarà anche Giucas Casella: le indiscrezioni sulla nuova edizione

I fan più appassionati sono desiderosi di scoprire il cast e le ultime indiscrezioni del Grande Frratello Vip 6. Il famoso reality di Canale 5 inizierà il 13 settembre 2021 e, se anche quest’anno si rivelasse seguitissimo dai telespettatori, Mediaset potrebbe prolungare la permanenza dei gieffini nella casa più spiata d’Italia, allungando il programma fino ai primi mesi del 2022. La trasmissione, anche per la nuova edizione, sarà capitanata dal direttore di Chi, Alfonso Signorini.

Al suo fianco, in veste di opinioniste, ci saranno Adriana Volpe, ex concorrente del Gf Vip e recente presentatrice di Ogni Mattina, e Sonia Bruganelli, la famosa moglie di Paolo Bonolis. Addio quindi a Pupo e Antonella Elia. I fan del reality sono curiosi di scoprire le novità che la sesta edizione ha in serbo, desiderosi di conoscere Sonia e Adriana anche nei panni di opinioniste. Come saranno al fianco di Alfonso Signorini? E cosa consiglieranno ai nuovi concorrenti?

Si susseguono le ipotesi sul cast che animerà la casa del Grande Fratello.

Tra i gieffini ci sarà l’illusionista ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi: Giucas Casella.

Grande Fratello Vip 6, ci sarà anche Giucas Casella

All’Isola dei Famosi Giucas Casella aveva fatto divertire tutti i telespettatori. Con i suoi discorsi, i suoi momenti di riflessione e i consigi da illusionista divulgati tra i naufraghi, Casella è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’Isola. Tuttavia, a causa di accertamenti medici, l’illusionista è stato costretto a lasciare il programma e rientrare in Italia.

Al Grande Fratello Vip i fan che avevano sostenuto e apprezzato Giucas Casella sull’Isola sperano che il futuro gieffino possa trascorre una permanenza più serena. I telespettatori sono pronti a scommettere che l’illusionista si farà presto conoscere per la sua ironia, facendo divertire i fan. Ma Casella sarà esente dai litigi che ogni anno scombussolano la quiete nella casa del Gf?

Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella ci riprova dopo l’Isola dei Famosi

Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, Giucas Casella era tornato a far parlare di sé grazie alla sua avventura all’Isola dei Famosi. Non sono mancati poi gli inviti nei salotti più seguiti del piccolo schermo, dove ha sfoggiato le sue potenzialità da illusionista (non senza i sorrisi del pubblico).

Ora i fan sono sicuri che Casella tornerà a far parlare di sé, con allegria e facendo divertire i telespettatori. Dopo l’Isola dei Famosi, al Grande Fratello Vip regalerà nuove sorprese?