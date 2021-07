Grande Fratello Vip 6: i nomi dei primi quattro concorrenti quasi certi

Rivelati i nomi dei primi quattro concorrenti che con grande probabilità entreranno dalla porta rossa del Grande Fratello Vip 6

Il team dietro al Grande Fratello Vip sta lavorando alacremente per la prossima messa in onda di settembre 2021. Come emerso di recente, sarebbero già quattro i Vip in trattativa a un passo dalla firma finale.

Grande Fratello Vip 6: i primi toto-nomi

Il nome più accreditato pare essere quello di Raffaella Fico, che lo stesso Alfonso Signorini aveva confermato in una puntata di “Casa Chi” qualche mese fa. Il secondo nome è invece quello di Pamela Prati, che tornerebbe pertanto nella Casa più spiata d’Italia dopo l’esperienza nella prima edizione e soprattutto dopo lo scandalo su Mark Caltagirone.

Il terzo vip in procinto di entrare è poi l’ex bomber Totò Schillaci, eroe dei motivi Mondiali 1990, già reduce dall’Isola dei Famosi in un’edizione condotta da Simona Ventura.

Il quarto e ultimo nome è infine quello di Raz Degan, vero concorrente strong dei reality. Nel 2017 vinse infatti L’Isola dei Famosi con una formidabile percentuale di voti, lasciando praticamente a bocca asciutta tutti i suoi “rivali”. Ricordiamo infine le candidature di Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e di Asia Argento), del nuotatore Manuel Bortuzzo, della soprano Katia Ricciarelli e della showgirl Soleil Sorgé.