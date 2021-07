Simona Ventura infuriata per i roghi in Sardegna: “Pezzenti e anoressici di rispetto”

Fortemenete indignata per i roghi in Sardegna delle ultime ore, Simona Ventura ha deciso di sfogarsi sui social contro i responsabili della tragedia

Dopo Giorgia Palmas, anche Simona Ventura ha voluto sfogare il proprio disappunto sui social in merito a quello che sta purtroppo succedendo in queste ore in Sardegna. Un immane incendio sta infatti devastando intere aree dell’isola, con una stima di circa 20mila ettari andati un fumo in un solo fine settimana.

Un numero ancora imprecisato di animali è rimasto ucciso nel rogo, senza contare l’incalcolabile danno ambientale provocato.

Simona Ventura: lo sfogo sui social

Ecco dunque che la popolare presentatrice ha commentato la catastrofe ambientale e sociale in una delle mete più gettonate dell’estate. Con un post su Instagram, Super Simo ha infatti scritto: “Vi dovete vergognare! Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani, che siate maledetti.

Sardegna mia, che ti hanno fatto”. Le parole dell’ex moglie di Stefano Bettarini sono comparse a corredo di alcuni scatti che immortalano le fiamme, con un geotag che indica Porto Cervo.

Come detto, la situazione in Sardegna è drammatica, al punto da richiedere l’intervento anche di forze dall’estero. Tra danni immani e moltissimi sfollati, anche Simona Ventura ha dunque palesato il proprio dolore per una terra che ama e dove adora trascorrere le sue vacanze. Con grande apprensione generica, ci aspettiamo tutti di vedere presto spente le fiamme che stanno divorando questa splendida regione italiana.