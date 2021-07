Asia Argento e la lingerie di pizzo: la foto bollente

Asia Argento ha posato con della lingerie in pizzo e ha fatto il pieno di like sui social.

Asia Argento ha postat sui social uno scatto bollente in lingerie e come sempre ha fatto il pieno di like tra i fan.

Asia Argento: la foto in lingerie

Col suo fisico statuario e perfettamente scolpito Asia Argento ha conquistato i fan dei social: l’attrice si è mostrata durante una pausa in camerino tra uno shooting e l’altro e ha posato difronte ad uno specchio indossando solamente la sua lingerie in pizzo.

La foto ha riscosso grande successo tra i fan e gli amici dell’attrice sui social, che ovviamente non hanno mancato di complimentarsi con lei per la sua straordinaria bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Asia Argento: la vita privata

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per l’attrice, che dopo aver aderito al movimento MeToo denunciando pubblicamente Harvey Weinstein è stata a sua volta denunciata dal giovane attore Jimmy Bennet (vicenda che le è costata l’esclusione dal suo ruolo di giudice a X Factor). L’attrice ha anche dovuto far fronte a due tragici e dolorosi lutti: prima la morte del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, morto suicida in un hotel in Francia, e a seguire la morte di sua madre, Daria Nicolodi, con cui l’attrice aveva avuto un rapporto conflittuale, ma anche di grande amore.

Di recente, nell’anniversario della scomparsa di Bourdain, Asia Argento gli ha dedicato un commovente messaggio: “Celebrando l’uomo più straordinario che abbia mai incontrato. Mi manchi ogni giorno. Prendendomi cura di ogni momento che abbiamo condiviso nella nostra vita insieme. Sento la tua presenza e la tua forza. Tu risplendi così luminoso dentro di me. Ti amo mio A.”, aveva scritto l’attrice figlia di Dario Argento.

Asia Argento: il rapporto con i figli

Attualmente l’attrice è concentrata soprattutto sui suoi due figli, Anna Lou e Nicola, nati rispettivamente dalle relazioni che l’attrice ha avuto con Morgan e a seguire con il regista Michele Civetta. Sui social Asia Argento dedica spesso parole d’affetto e d’ammirazione ai suoi due figli: “Io sono una mamma che non mette regole, voglio essere una persona su cui loro possono contare. Vorrei supportarci e rispettarci, io non aprirei mai un loro diario. Questo è il mio modo di essere mamma”, ha dichiarato Asia Argento, che oggi sembra avere un ottimo rapporto con entrambi i suoi figli.