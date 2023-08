Barbara d'Urso, fisico da urlo in vacanza: i fan pazzi per il suo costume da ...

Barbara d’Urso si trova proprio in questi ultimi giorni in Costiera Amalfitana, dove ha deciso di passare un po’ di tempo per staccare la spina dopo un anno lavorativo lungo e particolarmente complesso.

Barbara d’Urso sfoggia un fisico statuario al mare

Com’è noto, dopo tanti anni di onorato servizio a “Carmelita” Mediaset ha deciso di dare il benservito, non assegnandole più alcun programma a partire dalla prossima stagione televisiva e preferendole Myrta Merlino, che prenderà il suo posto a Pomeriggio 5.

Nonostante tutto (lei ha chiarito di non aver preso con filosofia la scelta di Pier Silvio Berlusconi) alla conduttrice non sembra essere sparito il sorriso. Negli ultimi scatti social vacanzieri, la presentatrice si è infatti mostrata radiosa più che mai ai fan, e per di più con un fisico a dir poco perfetto. In uno scatto in particolare condiviso su Instagram, Barbara d’Urso si è mostrata di spalle, intenta a salire delle scale, e con indosso un costume bianco in stile brasiliano che ha messo in bella mostra un lato B e delle gambe davvero invidiabili.

I fan di Barbara d’Urso: “Strepitosa!”

Sono tantissimi i commenti entusiasti da parte dei follower sotto il post pubblicato da Barbara d’Urso, che nonostante i suoi 66 anni sembra ancora una ragazzina. “C’è chi può, e chi non può…Barbara può” scrive qualcuno, mentre altri aggiungono “Vorrei arrivare alla sua età come lei” e “Io amo questa donna, punto!”.