Da quando è stata fatta fuori da Mediaset, Barbara D’Urso ha iniziato una nuova vita. Nelle ultime ore ha lasciato Londra per trasferirsi a vivere in un’altra città europea: la bellissima Parigi.

Barbara D’Urso ha lasciato Londra: dove si è trasferita?

E’ finito il soggiorno a Londra di Barbara D’Urso. La conduttrice sta approfittando della cacciata da Mediaset per viaggiare un po’. Dopo aver trascorso un mese in Inghilterra, dove ha perfezionato il suo inglese, si è trasferita a Parigi. Cosa farà in Francia?

Barbara D’Urso: cosa ci fa a Parigi?

Al momento, Barbara D’Urso non ha spiegato perché si è trasferita da Londra a Parigi. Ha soltanto dichiarato che il soggiorno in terra inglese è momentaneamente giunto a termine. Possibile che questi suoi viaggi siano da ricollegare alla nuova avventura che si vocifera abbia accettato su Netflix? La risposta certa non possiamo averla prima di dicembre, mese in cui scadrà il suo contratto con Mediaset.

Barbara D’Urso sbarca su Netflix

L’indiscrezione che vede Barbara D’Urso in procinto di debuttare su Netflix, così come riportato da Novella 2000, recita: