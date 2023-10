Secondo quanto riporta il settimanale Di Più, Barbara D’Urso avrebbe cambiato pagina e avrebbe trovato un accordo con Netflix per un serie internazionale.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione: “Avrebbe accordo con Netflix per serie”

Barbara D’Urso sembra aver cambiato pagina in modo definitivo: dipo l’addio a Mediaset, ora secondo un’ indiscrezione, potrebbe approdare su Netflix.

Come riporta il settimanale Di Più, infatti, la conduttrice ora si trova a Londra per frequentare una scuola per imparare l’inglese da madrelingua, per poi diventare la protagonista di una serie internazionale prodotta da Netflix.

Sempre secondo il settimanale, Barbara D’Urso avrebbe già trovato l’accordo, ma al momento rimane tutto ufficioso. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2024, quando finirà il contratto con Mediaset, e quindi la conduttrice sarà liberà da ogni vincolo legale.

Prima il teatro

Prima di addentrarsi in questa nuova avventura professionale, Barbara D’Urso tornerà in Italia a novembre, per la ripresa del suo progetto teatrale dal titolo Taxi a due piazze, in programma a Torino dal 3 a 5 novembre.

Si tratta di una rivisitazione della commedia del 1984 di Ray Cooney, riadattata da Chiara Noschese. Assieme a loro anche Rosalia Porcaro.

Tuttavia, non si tratta della prima esperienza teatrale per l’ex conduttrice del GF e di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso, infatti, ha interpretato la ginecologa Giorgia Basile nella fiction Dottoressa Giò, e in seguito ha recitato anche nello Zio d’America, con Paolo Conticini e Christian De Sica.