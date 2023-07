Dopo la cacciata da Mediaset, Barbara D’Urso ha ricevuto un’altra batosta. La conduttrice ha perso la causa in tribunale con Damiano Er Faina, da lei denunciato per diffamazione nel 2019.

Barbara D’Urso ha perso la causa con Er Faina

Nel 2019 Barbara D’Urso ha denunciato per diffamazione Er Faina. La conduttrice non aveva apprezzato alcune esternazioni fatte dall’uomo. Nello specifico, l’influencer Damiano Coccia, che si definisce “coatto di periferia“, aveva etichettato la conduttrice come una “imbecille“, arrivando perfino a definirla “vergogna della tv italiana“.

Le offese di Er Faina a Barbara D’Urso

Non solo “imbecille” e “vergogna della tv italiana“, Er Faina aveva parlato di Barbara D’Urso definendola anche “mucca” e “caldaia“. In una occasione si era addirittura fatto immortalare di spalle con una sacco dell’immondizia con il nome di Carmelita. “Più che cretina sei n’imbecille“, aveva dichiarato Damiano.

Barbara D’Urso: il giudice dà ragione a Er Faina

Nonostante le offese ricevute, il gip Giulia Arceri ha dato ragione ad Er Faina, archiviando il procedimento presentato da Barbara D’Urso. Il giudice ha spiegato che l’espressione “più che cretina sei n’imbecille” è “frutto della libera manifestazione del pensiero” e non mette in discussione l’onore della conduttrice. Sicuramente, le parole utilizzate sono di “di cattivo gusto (anche per il tono aggressivo della voce), ma appare in linea con il personaggio, caricato ed esagerato“. Il gip ha concluso: