Il bambino di poco più di un anno è stato azzannato da un pitbull venerdì sera a Modugno: ricoverato in prognosi riservata

A Modugno, un bimbo di poco più di un anno sarebbe stato aggredito da un pitbull di un familiare. Il piccolo è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari in gravissime condizioni.

Bimbo aggredito dal pitbull

L’episodio si è verificato venerdì sera, quando il piccolo si sarebbe trovato in casa di un parente insieme al papà.

Il bambino, a causa delle gravi ferite riportate al volto, versa ora in gravi condizioni: è sedato e intubato nel reparto di Rianimazione. Inoltre, nella giornata di ieri, 13 luglio, è stato operato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII del capoluogo pugliese.

I primi soccorsi

Stando alle prime informazioni emerse sul caso, venerdì sera un uomo è stato visto in strada, in centro a Modugno, mentre sorreggeva il suo bimbo di un anno col volto insanguinato e chiedeva aiuto. Alcuni passanti, visto il ritardo nei soccorsi, hanno provveduto autonomamente a trasportare il papà e il bambino in ospedale.

Il pitbull trasferito in canile

A quanto si apprende l’animale è stato trasferito in un canile sanitario della zona per valutarne l’aggressività. Le attività successive all’incidente sono eseguite con l’ausilio del volontario animalista Gennaro Di Nanna e con il supporto dei carabinieri di Modugno.