Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 13 Luglio, tra Corato e Ruvo, due picoli paesi situati vicino a Bari. Una motocicletta guidata da un ragazzo e un camion si sono scontrati: ad avere la peggio è stato il giovane centauro.

Bari, incidente sulla provinciale: giovane motociclista muore nello schianto

Il motociclista stava percorrendo la strada provinciale tra Ruvo e Corato nella serata di ieri quando, in una dinamica ancora tutta da chiarire, il suo mezzo a due ruote è andato a scontrarsi violentemente contro un camion. Lo scontro impari tra il mezzo pesante e la motocicletta non poteva che causare più danni al centauro. Infatti, il giovane è stato sbalzato a qualche metro di distanza dal punto di impatto ed è finito rovinosamente al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto sul colpo.

L’intervento dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

I medici del 118 sono arrivati sul luogo del sinistro solo qualche minuto dopo l’incidente, ma ormai per il ragazzo non c’era già più nulla da fare. Il conducente del camion, invece, è stato soccorso, ma non risulta aver riportato gravi ferite. I carabinieri e gli agenti della polizia stanno indagando per determinare le responsabilità dell’incidente.