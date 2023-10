Basciano, il video del tradimento: "Ecco com'è arrivato a Sophie"

Alessandro Basciano è tornato come ospite a Verissimo, dove è tornato a parlare della sua discussa rottura da Sophie Codegoni e dei loro presunti tradimenti.

Alessandro Basciano: l’addio a Sophie Codegoni

Ospite a Verissimo Alessandro Basciano è tornato a replicare contro le accuse a lui rivolte da parte dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, e ha inoltre smentito ancora una volta le ipotesi riguardanti il suo presunto tradimento con la cantante Luzma. “Se avesse fatto vedere il video completo avrebbe visto che stavo viaggiando per i fatti miei. Quel video mostrava la ragazza che si avvicina senza strusciamento ma poi io mi scanso. Quella scena fa male, lo so, ma io non l’ho tradita”, ha affermato Basciano, e ancora: “Ha pubblicato foto di tre anni fa per far vedere che ci eravamo visti, ma sono foto vecchie e si vede dai miei tatuaggi. Perché altrimenti quella donna non ha fatto video in quei giorni?”.

Basciano ha anche negato di aver mai schiaffeggiato Sophie e, nonostante quanto sia accaduto tra loro nelle ultime settimane, si è detto speranzoso di poter tornare insieme a lei. “Io la amo ancora. Se ci guarda volgio dirle che non voglio fare guerra e tornare con la mia bimba”, ha affermato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?