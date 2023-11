Per la presidente della Bce, Christine Lagarde, l’inflazione potrebbe risalire: fino a quando sarà sopra il 2%, i tassi rimarranno alti.

Christine Lagarde, presidente della Bce, ha rilasciato preoccupanti dichiarazioni in merito all’inflazione: secondo la politica e banchiera francese, infatti, “l’inflazione potrebbe risalire” nei prossimi mesi.

Bce, Lagarde: “Inflazione potrebbe risalire”

L’inflazione “potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi”. A dichiararlo è stata la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde.

La presidente della Bce non si è limitata ad agitare lo spauracchio del possibile e imminente incremento dell’inflazione ma ha anche lanciato un preciso avvertimento. “Non è ancora il momento di cantare vittoria, dobbiamo restare attenti alle differenti forze che influiscono sull’inflazione e concentrati sul nostro mandato di stabilità dei prezzi”, ha detto.

Stando alle recenti dichiarazioni di Lagarde, quindi, anche se le attuali previsioni economiche suggeriscono che l’indebolimento “delle pressioni inflazionistiche continui”, è necessario tenere in considerazione che “le prospettive a medio termine rimangono circondate da notevole incertezza“.

“Tassi alti fino a quando l’inflazione sarà sopra il 2%”

Lagarde ha anche ribadito la sua convinzione che le strategie economiche messe in atto dalla Bce “stiano contribuendo alla riduzione dell’inflazione e che dobbiamo mantenere questi tassi per un periodo di tempo sufficiente affinché ci portino all’obiettivo del 2% e noi non ci siamo ancora, l’inflazione resta troppo alta ed è così da troppo tempo”.

“Dobbiamo mantenere questi tassi di interesse. Pensiamo che se manteniamo questi tassi abbastanza a lungo ciò contribuirà a riportarci al livello obiettivo del 2% nel medio termine ed è ciò che faremo”, ha aggiunto la presidente della Banca centrale europea.

Restando sul tema, la politica francese ha rimarcato che sono tre gli aspetti che vengono sempre tenuti in considerazione ossia “previsioni di inflazione”, “inflazione di fondo” e “la velocità con cui la nostra politica monetaria viene trasmessa all’economia reale e al finanziamento dell’economia reale”. “Dobbiamo essere pazienti“, ha concluso Lagarde.