È stato firmato il decreto per il bonus psicologo per il 2023 e il 2024. Confermati quindi nuovi fondi per questa misura che nel 2022, anno del suo debutto, ha ricevuto 395mila richieste da parte di persone con necessità di supporto psicologico. La firma del decreto attuativo sbocca quindi anche per questo e il prossimo anno questa misura particolarmente importante per la promozione della salute mentale.

Bonus psicologo 2023-2024: cosa dice il nuovo decreto

Il Ministro della Salute ha firmato il decreto attuativo che sblocca il Bonus Psicologo 2023. Grazie all’intesa con MEF e Conferenza Stato-Regioni sono quindi state stanziate ulteriori risorse per il contributo che prevede la ripartizione tra le regioni dei 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni a partire dal 2024. Il requisito fondamentale che permette l’accesso al Bonus Psicologo è l’ISEE: la misura piena sarà garantita a chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro e decrescerà gradualmente fino al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro. Secondo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, inoltre, il contributo massimo che si potrà raggiungere non sarà più di 600 euro, ma di 1.500.

Chi ha diritto ai 1.500 di Bonus Psicologo e come fare domanda

Il decreto attuativo che definisce con maggiori dettagli le modalità di fruizione del Bonus Psicologo è stato firmato il 23 Novembre dal Ministro della Saluta con l’intesa di MEF e Conferenza Stato-Regioni. Si possono quindi avere maggiori informazioni sull’erogazione e la portata di questa importante misura per favorire la salute mentale. L’accesso viene stabilito in base all’ISEE, che determina anche chi potrà usufruire dell’importo massimo del contributo, passato da 600 euro a 1.500. La cifra contributiva massima sarà disponibile per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro; chi ha un ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro potrà richiedere 1.000, mentre per ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 il contributo potrà essere di 500 euro. Data e modalità di domanda verranno confermate dall’INPS, che raccoglierà le richieste tramite apposita piattaforma.