Bonus psicologo confermato per il 2024: come ottenerlo

Arrivano conferme su una possibile proroga del bonus psicologo anche per il 2024. Un emendamento richiesto da Forza Italia e sostenuto dal Partito Democratico che chiede maggiori finanziamenti per la misura introdotta dal governo Draghi e già rilanciata dal governo Meloni nel 2023. Il bonus, che prevede un contributo fino a 600 euro, è stato pensato per fornire aiuto ai cittadini e viene erogato dall’Inps a seconda dell’Isee del richiedente. Secondo quanto emerso, si punta a destinare fino a 40 milioni nel 2024, cinque volte di più degli 8 milioni di euro attuali. La richiesta dell’aumento di fondi va a scontrarsi con le disponibilità di cassa. Nel corso del 2023 il Bonus psicologo è stato alimentato con le maggiori entrate dall’Iva sulla benzina e sul gasolio e, per il 2024, si pensa ad una riduzione del fondo per gli interventi strutturali. Non è ancora chiaro come sarà finanziata la misura ma la volontà politica è quella di trovare la copertura che serve.

Bonus psicologo confermato per il 2024: i dettagli

Il Bonus Psicologo è un supporto finanziario di massimo 50 euro per ogni sessione di psicoterapia, erogato in base al valore dell’Isee. Coloro che hanno un Isee inferiore a 15.000 euro annui possono beneficiare dell’importo massimo, ovvero 600 euro. Per chi rientra nella fascia di Isee compresa tra i 15.000 e i 30.000 euro è garantito un sostegno di 400 euro, mentre chi ha un Isee tra i 30.000 e i 50.000 euro riceverà un bonus di 200 euro. La richiesta per il Bonus psicologo deve essere effettuata online attraverso il portale dell’Inps, accedendo all’aerea personale con SPID, CIE o CNS. Si può anche contattare il Contact Center, usando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile). Fino a nuove indicazioni, si pensa che le indicazioni rimangano invariate.