Beatrice Arnera ha deciso di parlare e di dire la sua sullo sviluppo delle cose dopo la separazione dall’ex marito Andrea Pisani e l’inizio di una nuova storia d’amore con il famosissimo attore Raoul Bova. Uno sfogo carico di rabbia per la triste deriva social che permette a tutti di improvvisarsi haters insultando e minacciando.

Beatrice Arnera e la fine del rapporto con Andrea Pisani

Beatrice Arnera è stata sposata con Andrea Pisani, attore comico del duo “I PanPers” e dalla loro unione è nata una bambina. Nel 2025 però il rapporto tra i due si è incrinato ed è arrivata la separazione.

Da quel momento lei ha cercato di rifarsi una nuova vita trovando anche l’amore, dall’altra parte lui, ha sfruttato la situazione per ottenere una vetrina in cui racconta la fine della relazione dal suo punto di vista.

Insulti e minacce dall’inizio della nuova storia

Beatrice ha raccontato in un lungo post Instagram quanto sta vivendo da mesi. Una situazione, come riportato da Il Corriere, fatta di minacce ed insulti costanti, con commenti offensivi anche in privato per essersi messa insieme a Raoul Bova.

Lei non tollera questo genere di comportamento, fortemente offensivo, che l’ha spinta anche ad andare in terapia e non manca di citare il marito, reo di essere stato ospite in una puntata di Basement, podcast di Gianluca Gazzoli, dove ha raccontato una situazione piena di inesattezze, quasi a voler passare da vittima.

“Siamo liberi di andarcene, dovrebbe essere un diritto che non dovrebbe subire, violenze, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro” scrive l’attrice nell’ultima stories pubblicata.