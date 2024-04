L’ex fidanzato di Beatrice di York, Paolo Liuzzo, è scomparso all’età di 41 anni. Il decesso è avvenuto per sospetta overdose. La principessa ha detto addio al suo primo amore.

Beatrice di York, morto ex fidanzato Paolo Liuzzo

Paolo Liuzzo, primo fidanzato della Principessa Beatrice di York, è morto a 41 anni per sospetta overdose a Miami. La storia con il suo primo amore, che risale al 2005, quando aveva 17 anni, si è conclusa a causa del passato di Liuzzo e dei suoi problemi con la legge. Aveva accumulato debiti con gli strozzini negli ultimi anni e ha lottato contro la dipendenza dalla droga e dal gioco d’azzardo. La notizia del suo decesso è stata condivisa dal Sun.

L’ex fidanzato di Beatrice di York è morto in una stanza d’albergo a Miami, per sospetta overdose. Durante gli ultimi anni ha avuto diversi problemi con la legge, per droga e violenza, e aveva accumulato molti debiti di gioco. La notizia non è recente. Liuzzo è morto il 7 febbraio a Miami e il 16 febbraio si è tenuto il funerale, ma se ne è parlato solo adesso. La principessa non ha rilasciato dichiarazioni ma secondo il Sun “il suo cuore si è spezzato”.

Beatrice di York e Paolo Liuzzo: la storia d’amore

La storia d’amore tra Beatrice di York e Paolo Liuzzo è iniziata nel 2005 ed è durata un anno. Lei aveva 17 anni e lui 23 anni. Sarah Ferguson, Duchessa di York, aveva approvato la relazione e sostenuto la figlia, nonostante la differenza d’età. Liuzzo, però, aveva avuto problemi con la legge ed era stato accusato di omicidio colposo di Jonathan R. Duchatellier, accusa ridotta ad aggressione e percosse. Nel 2009 è stato arrestato per aver avuto un incidente con la sua auto nella Gold Coast in Australia.

La loro relazione è finita anche per quanto accaduto con Duchatellier. “Non ero sicuro di voler entrare così in connessione con Beatrice. Le volevo bene, ma non ero innamorato di lei. (…) Le donne sono la mia debolezza” aveva dichiarato Liuzzo.