Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono convolati a nozze in gran segreto, alla presenza di 20 invitati.

La principessa Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sono convolati a nozze: i due, che avevano dovuto rimandare il matrimonio a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno deciso di sposarsi a Windsor in gran segreto.

Beatrice di York: le nozze

A sorpresa sembra che Beatrice di York e l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi siano finalmente riusciti a pronunciare i loro “lo voglio”: la coppia avrebbe dovuto sposarsi a maggio, ma poi a causa dell’emergenza Coronavirus le nozze erano state rimandate a tempi migliori. Sembra che i due abbiano deciso di accelerare i preparativi per il grande giorno spostando la data a venerdì 17 luglio (incuranti delle superstizioni) per far sì che anche sua maestà la Regina Elisabetta fosse presente (prossimamente partirà per la sua residenza di Balmoral, dove continuerà ad osservare uno strettissimo regime di auto isolamento).





Oltre a The Queen e a suo marito, il Principe Filippo, ai fiori d’arancio di Beatrice di York avrebbero presenziato solamente altre 18 persone. La principessa avrebbe deciso di festeggiare in maniera intima e discreta anche per via dello scandalo in cui è rimasto coinvolto suo padre, il Principe Andrea di York (che sembra abbia avuto a che fare con il caso Epstein).

Scandali esclusi, la principessa Beatrice avrebbe finalmente trovato la felicità accanto a Edoardo Mapelli Mozzi, discendente di una nobile famiglia italiana e già padre di un bambino (avuto dalla sua precedente relazione con Dara Huang). Le nozze sarebbero state celebrate a Windsor.