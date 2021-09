Beatrice Valli presenta la sua linea di prodotti per bambini: è bufera

Beatrice Valli ha presentato la sua nuova linea di vestiti ma si è attirata contro una marea di critiche via social.

Beatrice Valli ha lanciato la sua prima linea di prodotti per bambini, Whatevs, ma sui social si è attirata contro una bufera per il costo degli abiti da lei realizzati.

Beatrice Valli: gli abiti per bambini

Una volta guarita dal Coronavirus (dopo circa 3 settimane in isolamento domiciliare) Beatrice Valli ha fatto ritorno a Milano dove si è preparata al lancio della sua collezione, Whatevs.

Si tratta di una linea Made in Italy che conta capi realizzati in cotone organic. Nel promuovere la linea l’ex volto di Uomini e Donne aveva affermato che si sarebbe trattato di abiti “accessibili a tutti”, quindi ovviamente c’è chi è rimasto deluso nello scoprire una tutina al costo di 108 euro (55 euro la felpa, 53 euro i pantaloni) e una giacca in denim proposta a 99 euro. Sui social ovviamente c’è chi ha riempito di critiche l’influencer per il costo della sua nuova linea di bambini e, al momento, Beatrice Valli ha preferito non replicare.

Beatrice Valli: il Coronavirus

Di recente un’altra polemica ha travolto l’influencer: si dà il caso infatti che lei, Marco Fantini e i loro bambini siano risultati positivi a Covid-19 durante una vacanza a Forte dei Marmi. Beatrice Valli era stata dunque costretta – dalle domande insistenti dei fan – ad ammattere di non essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. “Avete sempre un brutto modo di giudicare e criticare o presupporre cose senza sapere! Ho fatto una cura ormonale di 6 mesi piuttosto tosta e non posso fare il vaccino almeno fino a fine ottobre.

Da ottobre potrò anche io vaccinarmi! Comunque i vaccinati posso essere contagiati e contagiare. Dato che sai tutto tu”, aveva tuonato via social, e ancora: “Io sono controllata ogni due / tre giorni e faccio tamponi su tamponi per la salute e bene di tutti. I vaccinati vanno in giro come se nulla fosse senza mascherina pur non sapendo che possono passarlo a chiunque e prenderlo”.

Beatrice Valli: le nozze

A causa dell’emergenza sanitaria Beatrice Valli e Marco Fantini hanno preferito rinviare la data del loro matrimonio, che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020.

La coppia per il momento sembra decisa a sposarsi nel 2022 e in tanti sono in attesa di sapere chi parteciperà al loro grande giorno tra gli ospiti vip.